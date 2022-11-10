«Амур» опубликовал забавное видео после победы в матче с питерским СКА
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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Амуром» и питерским СКА. Победу в матче в овертайме одержали хозяева со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0).
После победы хабаровский клуб в своём-телеграм канале опубликовал забавное видео, в котором женщина с логотипом СКА врезается в стеллаж с кубками. «Амур» подписал видео: «На Дальнем Востоке кубки ничего не значат!».
После победы «Амур» набрал 24 очка и поднялся на 10-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Для СКА это поражение стало вторым подряд. С 52 баллами армейцы продолжают находиться на первом месте в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.
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