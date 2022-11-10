Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Куньлунь РС — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Амур» опубликовал забавное видео после победы в матче с питерским СКА

«Амур» опубликовал забавное видео после победы в матче с питерским СКА
Комментарии

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Амуром» и питерским СКА. Победу в матче в овертайме одержали хозяева со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0).

После победы хабаровский клуб в своём-телеграм канале опубликовал забавное видео, в котором женщина с логотипом СКА врезается в стеллаж с кубками. «Амур» подписал видео: «На Дальнем Востоке кубки ничего не значат!».

После победы «Амур» набрал 24 очка и поднялся на 10-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Для СКА это поражение стало вторым подряд. С 52 баллами армейцы продолжают находиться на первом месте в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Новость по теме
Главный тренер «Амура» прокомментировал сенсационную победу над СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022