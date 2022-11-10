Мартемьянов: «Сибирь» стала более раскрепощённой, появилась уверенность в атаке

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу в матче с московским «Динамо» (5:3) и рассказал о возможном отъезде защитника сибиряков Тревора Мёрфи по ходу сезона.



«Хотел бы поблагодарить команду за суперсамоотверженную игру в обороне. Очень много блокированных бросков было. Соперник задал тон в плане силовой борьбы, в плане силового хоккея. Напряжённейшая игра с очень большим количеством удалений с обеих сторон. К сожалению, у нас немножко сбилась игра в неравных составах. Поработаем над этим. Но бывают такие моменты, что она не идёт, где-то зацикливаются. Парни стараются, работают. Валидольный матч для тренерского штаба.



Четвёртое звено задает темп игры? Во-первых, это не четвёртое звено. По игре 5 на 5 оно вышло в команде в лидеры. Во-вторых, парни договариваются играть в некоторых микромоментах именно в атаке. Они это выполняют и делают, у них получается. Задор Дмитрия Овчинникова придаёт энергии вместе с Евгением Чесалиным. У нас и Голубь (Денис Голубев. — Прим. «Чемпионата») не робкого десятка парень. Играют азартно, и правильно. Всё делается по игре, поэтому получается. Нацеленность на ворота есть, лезут на пятак, голы пошли.



Переместили Короткова в другое звено? Не очень удачно проехали выездную серию. Надо было что-то делать. Посоветовавшись с коллегами, решили немножко поменять составы, встряхнуть команду в этом плане. Думаю, это удалось. В обороне были проблемы, конечно. Но в атаке более нацелены были. Нам надо по сезону быть готовым к любым неожиданностям. И через такие игры надо готовиться.



Классовое расслоение между первой и второй спецбригадой большинства? Чтобы уметь играть чётко и уверенно, нужно время и большое мастерство. Может быть, что-то поменяем, но то, что двигаются вперед, это однозначно. Может быть, не совсем выдерживают напряжение матчей, но это опыт. Только с годами придёт. Это на раз-два не получится. Вот я пришёл из детско-юношеской школы и буду забивать пять на четыре — это не факт. Это единицы из тысяч могут это сделать.



«Сибирь» стала больше играть в атаке? Да, согласен. Более раскрепощёнными стали. Стал получаться прессинг, уверенность в атаке появилась, где-то немножко поменяли игру. В хорошем прессинге работаем, много шайб отбираем. Мы и на выезде также прессинговали, атаковали. Старт чемпионата всегда напряжённый. Где-то очки хотелось набрать, чтобы запас был, чтоб раскрепоститься. Так оно в принципе и случилось. Сейчас больше даём пространства и воли для творчества. Но требования лезть на пятак, бросать и добивать — это однозначно есть.



Шашков подзаряжал звено? И Шаров был не лыком шит. В первый раз вижу Саню настолько заряженным. Пару силовых приёмов против него соперник применил, и он взбодрился, сам без прокатов играл. Вообще, сегодня матч по накалу был очень боевой. Шашков после травмы будет сейчас прогрессировать. Надеемся, что будет всё в порядке. Возможно, это сочетание оставим на следующий матч.



Вернуть Чайковски в спецбригаду большинства? Возможно, вернём. Но завтра будем решать на свежую голову. Он и в обороне прибавил. Меньше ошибок стало нелепых, солиднее смотрится. Подключается эпизодически, естественно, голы пошли. А когда на тебя машина несётся — сто с лишним килограммов тренированных мышц, сложновато защитникам и вратарю.



Можно ли выпустить Овчинникова в большинстве? Во-первых, для этого нужна уверенность. Во-вторых, у нас есть тренер по большинству. Я прислушиваюсь к его рекомендациям. Возможный вариант, почему нет. Он довольно уверенно на выезде смотрелся. С передачами и атакой на ворота полный порядок, парень прогрессирует, уверенно играет 5 на 5.



Стоит ли дать отдохнуть Беку и Мёрфи? Возможный вариант. Но я думаю, что не со СКА. Сане Шарову дали отдохнуть, немножко перезагрузиться. Считаю, он фантастический матч выдал в Екатеринбурге: порядка 25 игрового времени, в двух пятёрках играл. У нас и Валя Пьянов тоже на пределе работает, все матчи сыграл. Но решение будем принимать не сейчас.

Мёрфи может отъехать на родину в середине сезона? Есть такая договорённость. Я как главный тренер не имею права не отпустить человека на роды жены. Для них это очень важно, всё-таки большое расстояние. Я сразу дал согласие, что никаких вопросов не будет. Он где-то пропустит несколько матчей», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

«Сибирь» впервые за три года победила московское «Динамо» дома. После победы сибиряки набрали 35 очков и находятся на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч новосибирцы проведут 12 ноября дома со СКА.