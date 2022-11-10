Александр Радулов набрал 600-е очко в КХЛ в 1000-м матче «Ак Барса» в лиге
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В эти минуты в Нижнем Новгороде проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Торпедо» принимает «Ак Барс». Идёт второй период, счёт 5:2 в пользу хозяев.
В моменте со второй заброшенной шайбой казанского клуба передачу на гол Вячеслава Войнова отдал форвард «Ак Барса» Александр Радулов. Таким образом, 36-летний нападающий набрал своё 600-е очко (203+397) в рамках Континентальной хоккейной лиги.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Отметим, что сегодняшний матч для «Ак Барса» является 1000-м в рамках КХЛ.
Казанцы после 27 проведённых встреч текущего сезона набрали 29 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.
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