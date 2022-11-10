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«Ак Барс» в юбилейном для себя матче пропустил шесть шайб за два периода от «Торпедо»

«Ак Барс» в юбилейном для себя матче пропустил шесть шайб за два периода от «Торпедо»
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В эти минуты в Нижнем Новгороде проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Торпедо» принимает «Ак Барс». Идёт второй период, счёт 6:3 в пользу хозяев.

Первый период «Торпедо» выиграло со счётом 4:1. За нижегородцев отличились Ю Сато, Егор Виноградов, Сергей Гончарук и Николай Коваленко. За «Ак Барс» забросил Станислав Галиев.

Во втором периоде команды дважды огорчили друг друга. У казанцев забрасывали Вячеслав Войнов и Станислав Галиев, сделавший дубль. У «Торпедо» забили Максим Летунов и Данил Веряев.

Отметим, что в моменте со второй заброшенной шайбой «Ак Барса» своё 600-е очко в рамках КХЛ набрал Александр Радулов, сделавший передачу на Войнова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2022, четверг. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
3-й период
6 : 3
Ак Барс
Казань
1:0 Сато (Фирстов, Летунов) – 02:25 (5x5)   2:0 Виноградов (Воронин, Ларионов) – 03:15 (5x5)   2:1 Галиев (Шипачёв, Войнов) – 04:13 (5x3)   3:1 Гончарук – 10:20 (4x5)   4:1 Коваленко (Конюшков, Ларионов) – 17:34 (5x4)   4:2 Войнов (А. Радулов) – 20:49 (5x5)   5:2 Летунов (Воронин, Федотов) – 23:46 (5x4)   6:2 Веряев (Дарьин, Белевич) – 31:55 (5x5)   6:3 Галиев (Шипачёв, А. Радулов) – 37:16 (5x3)

Сегодняшний матч для «Ак Барса» является 1000-м в рамках Континентальной хоккейной лиги.

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