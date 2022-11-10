«Ак Барс» в юбилейном для себя матче пропустил шесть шайб за два периода от «Торпедо»

В эти минуты в Нижнем Новгороде проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Торпедо» принимает «Ак Барс». Идёт второй период, счёт 6:3 в пользу хозяев.

Первый период «Торпедо» выиграло со счётом 4:1. За нижегородцев отличились Ю Сато, Егор Виноградов, Сергей Гончарук и Николай Коваленко. За «Ак Барс» забросил Станислав Галиев.

Во втором периоде команды дважды огорчили друг друга. У казанцев забрасывали Вячеслав Войнов и Станислав Галиев, сделавший дубль. У «Торпедо» забили Максим Летунов и Данил Веряев.

Отметим, что в моменте со второй заброшенной шайбой «Ак Барса» своё 600-е очко в рамках КХЛ набрал Александр Радулов, сделавший передачу на Войнова.

Сегодняшний матч для «Ак Барса» является 1000-м в рамках Континентальной хоккейной лиги.