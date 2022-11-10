И. Николишин: тренер звал в футбол, но сказал, что хочу быть в хоккее, как папа

Нападающий «Амура» Иван Николишин рассказал, как начинал карьеру и как выбирал между футболом и хоккеем.

«Не хотелось ли выбрать другую профессию, чтобы не давила тень отца? Я спокойно отношусь к давлению. Но вообще думал о выборе между хоккеем и футболом, и по сей день мне очень футбол нравится.



Был момент, когда друг отца видел набор в школу «Динамо». Мне было 10 лет, после тренировки подошёл тренер и говорит: переходи к мальчишкам 12-летним, на два года старше, возьмём в команду. Я сказал: нет, спасибо, хочу быть как папа, хочу быть в хоккее», — сказал Николишин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Иваном Николишиным читайте на «Чемпионате» завтра, 11 ноября.