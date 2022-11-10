Андрей Разин: не лучшая игра «Северстали», но хорошая командная победа

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал победный матч с «Нефтехимиком» (3:0) и оценил прошедшую домашнюю серию клуба.

«Тяжёлая победа. Мы много матчей хорошо играли, но то в овертайме проигрывали, то где-то не хватало. Мы из десяти игр сейчас набрали восемь очков. Сегодняшняя игра не была нашей лучшей игрой. Сыграли дисциплинированно, надёжно, строго. Хорошая командная победа.



Почему не было Морозова сегодня? Микротравма.



Игра первого звена? Все наши бойцы в лазарете. Надеюсь, сегодня потеряли одного, не двоих. Без травм никуда.

Что могу сказать в целом по домашней серии? Ребята бьются, где-то не хватает мастерства. За счёт желания такие игры и происходят. Четыре домашних игры, три из них с овертаймами. Все три разные игры. С Сочи пропустили лёгкие голы, на «жилах» вытащили. С Казанью испугались авторитетов и тоже в конце вытащили. Про «Автомобилист» ничего не буду говорить. Сегодня – не лучшая игра. Сегодня реализовали свои моменты хорошие, голы забили. Сыграли строго в обороне», — приводит слова Разина телеграм-канал «Северстали».

«Северсталь» после сегодняшней победы поднялась на восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 29 очков.