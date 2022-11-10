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Защитник «Оттавы» Зайцев прошёл драфт отказов, голкипера клуба Хелльберга забрал «Сиэтл»

Защитник «Оттавы» Зайцев прошёл драфт отказов, голкипера клуба Хелльберга забрал «Сиэтл»
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Защитник «Оттавы Сенаторз» Никита Зайцев прошёл драфт отказов, ни один клуб НХЛ не забрал права на 31-летнего хоккеиста, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман в своём «твиттере».

Напомним, вчера, 9 ноября, появилась информация, что канадский клуб выставил Зайцева на драфт отказов. Позже агент игрока Дэн Мильштейн объяснил, что вышеуказанная процедура была необходима исключительно для «бумажной работы».

В сезоне-2022/2023 Национальной хоккейной лиги Зайцев провёл за «Оттаву» семь матчей, в которых отметился одной результативной передачей при показателе полезности «-3».

Всего в рамках заокеанской карьеры 31-летний защитник сыграл 405 матчей в регулярном сезоне НХЛ, в которых набрал 104 (19+85) очка.

Ещё одного выставленного на драфте отказов игрока «Оттавы» голкипера Магнуса Хелльберга забрал «Сиэтл».

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