Вратарь «Ак Барса» сделал невероятный сейв без клюшки и блина

В Нижнем Новгороде завершилась встреча в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Торпедо» принимало на своём льду «Ак Барс» в 1000-м для казанцев матче. Победу со счётом 6:4 (4:1, 2:2, 0:1) одержали нижегородцы.

В одном из моментов голкипер «Ак Барса» Амир Мифтахов сделал шикарный сейв без клюшки и блина, отразив бросок защитника «Торпедо» Марка Марина.

Мифтахов в текущем сезоне провёл за казанский клуб 15 матчей, одержал шесть побед. Процент отражённых бросков у 22-летнего вратаря — 90,7, коэффициент надёжности — 2,38.

В следующем матче «Ак Барс» примет омский «Авангард» 13 ноября. Казанцы занимают седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.