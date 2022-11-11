Андрей Свечников открыл счёт в матче «Каролины» с «Эдмонтоном». Это его 9-я шайба в сезоне

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников отличился в конце первого периода матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/23, в котором его команда в эти минуты на льду «Пи-Эн-Си-Арены» принимает «Эдмонтон Ойлерз».
На момент подготовки новости завершён первый период, счёт – 1:0. Свечников забросил шайбу за 20 секунд до конца, а ассистировали ему два финна – Себастьян Ахо и Теуво Терявяйнен.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Для Свечникова это уже девятый гол в текущем сезоне НХЛ. Ранее он отметился шайбами в играх с «Коламбусом», «Сиэтлом» (дубль), «Эдмонтоном» (хет-трик), «Ванкувером» и «Вашингтоном». Также на счету Андрея шесть результативных передач – с «Сан-Хосе», «Сиэтлом», «Тампой», «Баффало» (две) и «Торонто».
- 11 ноября 2022
-
04:11
-
01:41
- 10 ноября 2022
-
23:50
-
23:12
-
23:05
-
23:00
-
23:00
-
22:49
-
22:38
-
22:27
-
22:17
-
22:11
-
22:06
-
22:02
-
22:00
-
21:56
-
21:51
-
21:37
-
21:25
-
21:18
-
21:15
-
21:00
-
20:41
-
20:28
-
20:09
-
19:59
-
19:45
-
19:40
-
19:30
-
19:18
-
19:08
-
19:00
-
18:43
-
18:12
-
18:04