Андрей Свечников открыл счёт в матче «Каролины» с «Эдмонтоном». Это его 9-я шайба в сезоне

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников отличился в конце первого периода матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/23, в котором его команда в эти минуты на льду «Пи-Эн-Си-Арены» принимает «Эдмонтон Ойлерз».



На момент подготовки новости завершён первый период, счёт – 1:0. Свечников забросил шайбу за 20 секунд до конца, а ассистировали ему два финна – Себастьян Ахо и Теуво Терявяйнен.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Для Свечникова это уже девятый гол в текущем сезоне НХЛ. Ранее он отметился шайбами в играх с «Коламбусом», «Сиэтлом» (дубль), «Эдмонтоном» (хет-трик), «Ванкувером» и «Вашингтоном». Также на счету Андрея шесть результативных передач – с «Сан-Хосе», «Сиэтлом», «Тампой», «Баффало» (две) и «Торонто».