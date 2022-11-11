Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург Мг — Барыс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хет-трик А. Свечникова помог «Каролине» разгромить «Эдмонтон». У Кочеткова – 20 сейвов

Хет-трик А. Свечникова помог «Каролине» разгромить «Эдмонтон». У Кочеткова – 20 сейвов
Комментарии

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении хозяев со счётом 7:2.

Хет-трик в этой игре удалось оформить 22-летнему российскому нападающему «Харрикейнз» Андрею Свечникову, ещё по шайбе забросили его партнёры по команде – Брент Бёрнс, Джордан Стаал, Джордан Мартинук и Йеспер Фаст. У «Ойлерз» отличились Зак Хайман и Коннор Макдэвид.

Ворота «Каролины» в этой игре защищал 23-летний российский вратарь Пётр Кочетков, отразивший 20 из 22 бросков. У его визави из «Эдмонтона» Джека Кэмпбелла – 25 сейвов.

Отметим, что для Свечникова это была 14-я игра в сезоне. Он провёл на льду 18 минут 56 секунд и заработал коэффициент полезности «+3». В нынешнем сезоне на счету Андрея 17 (11+6) результативных действий.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 ноября 2022, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
7 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Свечников (Терявяйнен, Ахо) – 19:40 (5x5)   2:0 Бёрнс (Нечас, Терявяйнен) – 25:58 (5x4)   2:1 Хайман (Драйзайтль, Макдэвид) – 27:25 (5x4)   3:1 Свечников (Нечас) – 30:24 (5x5)   4:1 Стаал (Мартинук, Славин) – 39:59 (5x5)   4:2 Макдэвид (Бэрри, Кулак) – 47:26 (5x5)   5:2 Мартинук (Шей, Фаст) – 54:27 (5x5)   6:2 Свечников (Ахо, де Хаан) – 55:49 (5x5)   7:2 Фаст – 57:42 (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022