Хет-трик А. Свечникова помог «Каролине» разгромить «Эдмонтон». У Кочеткова – 20 сейвов

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении хозяев со счётом 7:2.
Хет-трик в этой игре удалось оформить 22-летнему российскому нападающему «Харрикейнз» Андрею Свечникову, ещё по шайбе забросили его партнёры по команде – Брент Бёрнс, Джордан Стаал, Джордан Мартинук и Йеспер Фаст. У «Ойлерз» отличились Зак Хайман и Коннор Макдэвид.
Ворота «Каролины» в этой игре защищал 23-летний российский вратарь Пётр Кочетков, отразивший 20 из 22 бросков. У его визави из «Эдмонтона» Джека Кэмпбелла – 25 сейвов.
Отметим, что для Свечникова это была 14-я игра в сезоне. Он провёл на льду 18 минут 56 секунд и заработал коэффициент полезности «+3». В нынешнем сезоне на счету Андрея 17 (11+6) результативных действий.
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