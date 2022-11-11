Хет-трик А. Свечникова помог «Каролине» разгромить «Эдмонтон». У Кочеткова – 20 сейвов

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении хозяев со счётом 7:2.

Хет-трик в этой игре удалось оформить 22-летнему российскому нападающему «Харрикейнз» Андрею Свечникову, ещё по шайбе забросили его партнёры по команде – Брент Бёрнс, Джордан Стаал, Джордан Мартинук и Йеспер Фаст. У «Ойлерз» отличились Зак Хайман и Коннор Макдэвид.

Ворота «Каролины» в этой игре защищал 23-летний российский вратарь Пётр Кочетков, отразивший 20 из 22 бросков. У его визави из «Эдмонтона» Джека Кэмпбелла – 25 сейвов.

Отметим, что для Свечникова это была 14-я игра в сезоне. Он провёл на льду 18 минут 56 секунд и заработал коэффициент полезности «+3». В нынешнем сезоне на счету Андрея 17 (11+6) результативных действий.