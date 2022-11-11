А. Свечников в игре с «Эдмонтоном» повторил достижение Капанена 25-летней давности

22-летний российский форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников отметился необычным статистическим достижением в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (7:2), сообщает пресс-служба лиги на официальном сайте.

Как отмечает источник, Андрей Свечников оформил уже второй хет-трик в матче именно с «Эдмонтон Ойлерз». Первый случился также в этом сезоне, 21 октября, но тогда «Харрикейнз» уступили 4:6 в выездной игре. Андрей стал вторым игроком в истории «Каролины», который оформил два и более матчей с трёмя заброшенными шайбами в ворота одного и того же соперника. Впервые подобным достижением отметился финн Сами Капанен в сезоне-1997/1998 и тоже в матчах с «Эдмонтоном».



Для Свечникова это была 14-я игра в сезоне. Он провёл на льду 18 минут 56 секунд и заработал коэффициент полезности «+3». В нынешнем сезоне на счету Андрея 17 (11+6) результативных действий.

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