А. Свечников покорил отметку в 100 голов в НХЛ благодаря хет-трику с «Эдмонтоном»
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22-летний российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (7:2) отметился хет-триком и покорил отметку в 100 заброшенных шайб в лиге.
Свечников в игре с «Эдмонтоном» провёл на льду 18 минут 56 секунд и заработал коэффициент полезности «+3», отметившись тремя заброшенными шайбами после четырёх бросков в створ ворот. В нынешнем сезоне на его счету 17 (11+6) набранных очков. Всего в НХЛ Андрей провёл 297 матчей, в которых забросил 100 шайб и отдал 126 результативных передач.
Летом 2021 года Андрей заключил восьмилетний контракт с «Каролиной» на общую сумму в $ 62 млн ($ 7,75 в год).
Миллионы для русских. Зарплаты наших звёзд в НХЛ.
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