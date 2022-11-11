А. Свечников покорил отметку в 100 голов в НХЛ благодаря хет-трику с «Эдмонтоном»

22-летний российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (7:2) отметился хет-триком и покорил отметку в 100 заброшенных шайб в лиге.

Свечников в игре с «Эдмонтоном» провёл на льду 18 минут 56 секунд и заработал коэффициент полезности «+3», отметившись тремя заброшенными шайбами после четырёх бросков в створ ворот. В нынешнем сезоне на его счету 17 (11+6) набранных очков. Всего в НХЛ Андрей провёл 297 матчей, в которых забросил 100 шайб и отдал 126 результативных передач.

Летом 2021 года Андрей заключил восьмилетний контракт с «Каролиной» на общую сумму в $ 62 млн ($ 7,75 в год).

Миллионы для русских. Зарплаты наших звёзд в НХЛ.