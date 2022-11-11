Андрей Свечников – лучший игрок матча «Каролина» – «Эдмонтон»

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении хозяев со счётом 7:2.



Хет-трик в этой игре удалось оформить 22-летнему российскому нападающему «Харрикейнз» Андрею Свечникову. Он признан первой звездой матча. Вторым стал его олноклубник Джордан Мартинук, у которого два (1+1) очка. Третье место за ещё одним россиянином. Пётр Кочетков совершил 20 сейвов и удостоился звания третьей звезды матча.



Отметим, что для Свечникова это была 14-я игра в сезоне. Он провёл на льду 18 минут 56 секунд и заработал коэффициент полезности «+3». В нынешнем сезоне на счету Андрея 17 (11+6) результативных действий.