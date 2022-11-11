Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Мн — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Андрей Свечников – лучший игрок матча «Каролина» – «Эдмонтон»

Андрей Свечников – лучший игрок матча «Каролина» – «Эдмонтон»
Комментарии

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении хозяев со счётом 7:2.

Хет-трик в этой игре удалось оформить 22-летнему российскому нападающему «Харрикейнз» Андрею Свечникову. Он признан первой звездой матча. Вторым стал его олноклубник Джордан Мартинук, у которого два (1+1) очка. Третье место за ещё одним россиянином. Пётр Кочетков совершил 20 сейвов и удостоился звания третьей звезды матча.

Отметим, что для Свечникова это была 14-я игра в сезоне. Он провёл на льду 18 минут 56 секунд и заработал коэффициент полезности «+3». В нынешнем сезоне на счету Андрея 17 (11+6) результативных действий.

Свечников – русская машина! Опять положил хет-трик, поставив на уши 19 тысяч американцев Свечников – русская машина! Опять положил хет-трик, поставив на уши 19 тысяч американцев
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022