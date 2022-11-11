31 сейв Георгиева помог «Колорадо» обыграть «Нэшвилл»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

В составе «Эвеланш» по дублю оформили Микко Рантанен (2+1) и Логан О’Коннор, а автором ещё одной заброшенной шайбы стал Эван Родригес. За «Предаторз» отличились Ээли Толванен, Райан Джохансен и Роман Йози.

25-летний российский форвард «Нэшвилла» Яков Тренин провёл на льду 13 минут 13 секунд и отметился результативной передачей, завершив игру с коэффициентом полезности «0». Он набрал четвёртое очко (1+3) в 14-й игре сезона.

Ворота «Колорадо» в этой игре защищал 26-летний российский голкипер Александр Георгиев, отразивший 31 бросок из 34. У его визави из «Нэшвилла» Кевина Ланкинена – 30 сейвов.