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31 сейв Георгиева помог «Колорадо» обыграть «Нэшвилл»

31 сейв Георгиева помог «Колорадо» обыграть «Нэшвилл»
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

В составе «Эвеланш» по дублю оформили Микко Рантанен (2+1) и Логан О’Коннор, а автором ещё одной заброшенной шайбы стал Эван Родригес. За «Предаторз» отличились Ээли Толванен, Райан Джохансен и Роман Йози.

25-летний российский форвард «Нэшвилла» Яков Тренин провёл на льду 13 минут 13 секунд и отметился результативной передачей, завершив игру с коэффициентом полезности «0». Он набрал четвёртое очко (1+3) в 14-й игре сезона.

Ворота «Колорадо» в этой игре защищал 26-летний российский голкипер Александр Георгиев, отразивший 31 бросок из 34. У его визави из «Нэшвилла» Кевина Ланкинена – 30 сейвов.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 ноября 2022, пятница. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 3
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Толванен (Макдона, Гласс) – 03:45 (5x5)   1:1 Рантанен (Маккиннон, Лехконен) – 07:37 (5x4)   2:1 О'Коннор (Тэйвз, Комфер) – 26:34 (5x5)   3:1 О'Коннор (Комфер) – 27:59 (5x5)   4:1 Рантанен (Маккиннон, Макдермид) – 30:48 (5x5)   5:1 Родригес (Рантанен, Макар) – 35:12 (5x4)   5:2 Джохансен (Гранлунд, Форсберг) – 39:32 (5x4)   5:3 Йози (Фаббро, Тренин) – 42:59 (5x5)
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