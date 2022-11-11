Болельщики «Каролины» забросали лёд кепками после хет-трика Свечникова
Поделиться
«Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 7:2. Встреча состоялась на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США).
Российский нападающий «ураганов» Андрей Свечников стал автором хет-трика: 22-летний хоккеист отличился на 20-й, 31-й и 56-й минутах встречи. Болельщики «Каролины» забросали лёд кепками после третьего гола Свечникова.
«Каролина» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, после 14 матчей заработав 19 очков. В следующем матче подопечные Рода Бриндамора сыграют в гостях с «Колорадо Эвеланш» (13 ноября, 5:00 мск).
Комментарии
- 11 ноября 2022
-
09:00
-
08:37
-
08:28
-
08:13
-
08:10
-
07:48
-
07:42
-
07:21
-
07:12
-
07:06
-
07:03
-
06:37
-
06:11
-
06:10
-
05:52
-
05:32
-
05:29
-
05:02
-
04:11
-
01:41
- 10 ноября 2022
-
23:50
-
23:12
-
23:05
-
23:00
-
23:00
-
22:49
-
22:38
-
22:27
-
22:17
-
22:11
-
22:06
-
22:02
-
22:00
-
21:56
-
21:51
Партнерский контент