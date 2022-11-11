Болельщики «Каролины» забросали лёд кепками после хет-трика Свечникова

«Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 7:2. Встреча состоялась на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США).



Российский нападающий «ураганов» Андрей Свечников стал автором хет-трика: 22-летний хоккеист отличился на 20-й, 31-й и 56-й минутах встречи. Болельщики «Каролины» забросали лёд кепками после третьего гола Свечникова.

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«Каролина» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, после 14 матчей заработав 19 очков. В следующем матче подопечные Рода Бриндамора сыграют в гостях с «Колорадо Эвеланш» (13 ноября, 5:00 мск).