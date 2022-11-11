Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Мн — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Каролины» остался доволен игрой Кочеткова в матче с «Эдмонтоном»

Главный тренер «Каролины» остался доволен игрой Кочеткова в матче с «Эдмонтоном»
Комментарии

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор прокомментировал игру российского голкипера клуба Петра Кочеткова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз» (7:2).

«Мне очень понравилась игра [Кочеткова]. Он попал в трудную ситуацию, когда нужно выйти на лёд в матче с классной командой и сделать несколько важных сейвов. Для меня он сделал разницу в игре», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.

Напомним, 23-летний Кочетков 9 ноября был вызван «Каролиной» из АХЛ после травмы основного вратаря клуба Фредерика Андерсена. Матч с «Эдмонтоном» стал для россиянина дебютным в сезоне. Кочетков совершил 20 сейвов, пропустив всего две шайбы. В прошлом сезоне НХЛ россиянин принял участие в трёх матчах регулярного чемпионата, а также провёл четыре матча в плей-офф с «Бостон Брюинз».

Новость по теме
«Это Гашек?» Вратарь «Каролины» Кочетков эффектно отразил выход один на один
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022