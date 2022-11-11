Главный тренер «Каролины» остался доволен игрой Кочеткова в матче с «Эдмонтоном»

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор прокомментировал игру российского голкипера клуба Петра Кочеткова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз» (7:2).
«Мне очень понравилась игра [Кочеткова]. Он попал в трудную ситуацию, когда нужно выйти на лёд в матче с классной командой и сделать несколько важных сейвов. Для меня он сделал разницу в игре», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.
Напомним, 23-летний Кочетков 9 ноября был вызван «Каролиной» из АХЛ после травмы основного вратаря клуба Фредерика Андерсена. Матч с «Эдмонтоном» стал для россиянина дебютным в сезоне. Кочетков совершил 20 сейвов, пропустив всего две шайбы. В прошлом сезоне НХЛ россиянин принял участие в трёх матчах регулярного чемпионата, а также провёл четыре матча в плей-офф с «Бостон Брюинз».
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