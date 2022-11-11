Гонка бомбардиров НХЛ: Панарин догнал Кучерова и вошёл в топ-6

Сегодня, 11 ноября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.



Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в матче с «Детройт Ред Уингз» стал автором двух голевых передач. 30-летний форвард вышел на шестое место в списке лучших бомбардиров текущего сезона НХЛ. На его счету 21 (5+16) очко, столько же набрали Эрик Карлссон («Сан-Хосе Шаркс», 10+11) и Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг», 6+15).



Лидирует в списке форвард Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), в его активе 31 (15+16) очко, следом идёт его одноклубник — нападающий Леон Драйзайтль с 27 (9+18) очками. Замыкает тройку Давид Пастрняк из «Бостон Брюинз», заработавший 22 (9+18) очка.