Свечников признан второй звездой прошедшего игрового дня в НХЛ
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Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников признан второй звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге, сообщает пресс-служба НХЛ.
22-летний форвард оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата с «Эдмонтон Ойлерз» (7:2). Первой звездой дня стал нападающий «Вегас Голден Найтc» Джек Айкел, в активе которого три заброшенных шайбы и голевой пас в игре с «Баффало Сэйбрз» (7:4). Третья звезда дня — форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Нико Хишир, ставший автором дубля в матче с «Оттавой Сенаторз» (4:3, ОТ), причём второй гол швейцарца стал победным в дополнительное время.
Отметим, что Свечников вышел на третье место в гонке снайперов текущего сезона НХЛ. На его счету 11 голов в 14 матчах.
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