Галлан: «Рейнджерс» показывали очень хороший хоккей два периода, но забивать начали в 3-м

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал разгромную победу «рейнджеров» над «Детройт Ред Уингз» (8:2) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.



«Шесть голов за период — это, безусловно, здорово, но я больше рад тому, что мы так хорошо играли в течение всех 60 минут. В первых двух периодах мы показали очень хороший хоккей, но шайбы начали забивать только в третьем», — приводит слова Галлана официальный сайт НХЛ.



«Рейнджерс» занимают восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 17 очков после 15 проведённых встреч. В следующем матче «синерубашечники» сыграют в гостях с «Нэшвилл Предаторз» (13 ноября, начало — в 4:00 по московскому времени).