Вратарь Кислицын объяснил подписание контракта с «Нефтехимиком». Ранее он работал тренером

Голкипер «Нефтехимика» Антон Кислицын, ранее работавший тренером вратарей в «Реакторе», объяснил подписание контракта с клубом из Нижнекамска.
«Узнал, что в «Нефтехимике» проблемы с травмами у вратарей. Хотелось помочь. Не мог предложить вратарей из «Реактора», сам остался с двумя игроками. Первоначально предложил помочь команде на тренировке, но оказалось, что подхожу в состав — и мне предложили контракт до конца сезона. Грех было отказываться.
Забавная ситуация, конечно, тренер представил меня команде по имени-отчеству. Верю в свой шанс, когда ещё судьба предоставит такую возможность? Надеюсь и на дебют в КХЛ, может, и на возобновление игровой карьеры. Большой перерыв, конечно, не проходит без потери физической формы, но потренируюсь, наберу — мышечная память осталась, я знаю, как я могу. Пару раз главный тренер спрашивал, готов ли я вступить в игру. Но не знаю, дадут ли мне шанс, я просто работаю на все сто на тренировках. Наслаждаюсь каждым днём», — цитирует Кислицына официальный сайт КХЛ.
- 11 ноября 2022
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