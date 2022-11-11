Голышев: устал в НХЛ от того, что мне ездили по ушам. Я был бы рад сыграть 1 матч — и всё

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев рассказал о неудачном опыте в Северной Америке. Россиянин подписал контракт с «Нью-Йорк Айлендерс», но так и не провёл ни одного матча в НХЛ.



«Это большой опыт, серьёзная проверка для меня и моей семьи. Я не жалею, что уезжал. Конечно, потерял в деньгах, но единственное, что немного тревожит сердце с хоккейной точки зрения – не дали исполнить мечту. Я был бы рад сыграть один матч в НХЛ – и всё. На этом тема была бы закрыта.



Моя большая семья всегда со мной. Контракт – дело приходящее и уходящее. Есть вещи на порядок выше этого. У меня есть мечта, как у любого пацана, который занимается хоккеем не ради денег. Эта мечта так и осталась. Я ехал в НХЛ только ради того, чтобы играть. Я жил этой мечтой, думал, что буду играть там долго. Не получилось, но я понимаю, что эта попытка пошла мне на пользу. Я тут засиделся, нужна была смена обстановки. Теперь я вернулся и меня всё устраивает – хочется привести команду к Кубку Гагарина.



Во время выставочных матчей я был в основе. Как в клубе объяснили отправку в АХЛ? Сказали: «Не переживай, это ненадолго. Мы ищем возможность обменять игроков». Говорили, что буду играть много именно в первой команде. Но это была неправда, потому что эти люди до сих пор в основной команде. Из уважения к ребятам не буду называть их фамилии. А к тем, кто это всё говорил, у меня просто нет уважения.



В какой момент полностью пропало доверие к руководству? Когда меня подняли из АХЛ и не дали сыграть. Я провёл разминку и опять вернулся на трибуну. Подошёл генеральный менеджер [Лу Ламорелло] и сказал: «Это не моё решение. Это решение тренера». На следующий день я катался в основном составе, после чего опять только разминка. И понял, что головой уже дома и хочу вернуться.



У меня были возможности для обмена – интересовались четыре команды. Но я уже понимал, что хочу на родину – устал от того, что мне ездили по ушам. Я такой человек, что мне лучше сказать всё прямо. Пусть это будет горькая правда, чем сладкая ложь», – цитирует Голышева Sports.ru.