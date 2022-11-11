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«Металлург» отыгрался с 0:2 и в серии буллитов обыграл «Барыс», прервав серию поражений

«Металлург» отыгрался с 0:2 и в серии буллитов обыграл «Барыс», прервав серию поражений
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В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Металлург» принимал астанинский «Барыс». Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 3:2 (0:0, 2:2, 0:0, 0:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 ноября 2022, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 2
Б
Барыс
Астана
0:1 Ножье (Луис, Вей) – 23:01 (5x5)   0:2 Бракко (Ножье) – 28:14 (5x5)   1:2 Акользин (Неколенко) – 31:59 (4x5)   2:2 Майе (Коростелёв, Лайпсик) – 35:40 (5x5)   3:2 Яковлев – 65:00 (ПБ)

На 23-й минуте Нельсон Ножье вывел астанинскую команду вперёд. На 29-й минуте Джереми Бракко с передачи Нельсона Ножье удвоил преимущество «Барыса». На 32-й минуте Павел Акользин после паса Архипа Неколенко в меньшинстве отыграл один гол. На 36-й минуте Филипп Майе сравнял счёт. Победу своей команде в серии буллитов принёс Егор Яковлев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 13 ноября в Уфе сыграет с «Салаватом Юлаевым». «Металлург» 15 ноября примет «Сибирь».

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