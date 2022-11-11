«Металлург» отыгрался с 0:2 и в серии буллитов обыграл «Барыс», прервав серию поражений

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Металлург» принимал астанинский «Барыс». Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 3:2 (0:0, 2:2, 0:0, 0:0, 1:0).

На 23-й минуте Нельсон Ножье вывел астанинскую команду вперёд. На 29-й минуте Джереми Бракко с передачи Нельсона Ножье удвоил преимущество «Барыса». На 32-й минуте Павел Акользин после паса Архипа Неколенко в меньшинстве отыграл один гол. На 36-й минуте Филипп Майе сравнял счёт. Победу своей команде в серии буллитов принёс Егор Яковлев.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 13 ноября в Уфе сыграет с «Салаватом Юлаевым». «Металлург» 15 ноября примет «Сибирь».