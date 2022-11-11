Генеральный директор «Салавата» — о поражении: похорошел «Авангард» после 0:5
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов после поражения на домашней площадке в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 с «Авангардом» (3:4 Б) прокомментировал результат встречи в своём телеграм-канале. Он вспомнил разгромную победу уфимцев над омичами в начале октября со счётом 5:0.
«Похорошел «Авангард» после 0:5. Обидное поражение при хорошей игре. Где-то не хватило хладнокровия и чего-то ещё», — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня, 11 ноября, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Салават Юлаев» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась в серии буллитов победой гостей со счётом 4:3 (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 1:0).
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