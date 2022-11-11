В. Козлов — журналисту: плохое начало от «Салавата»? Вы такие вопросы задаёте…

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после поражения в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Авангардом» ответил на вопрос, почему уфимская команда неудачно начала встречу. Кроме того, специалист поделился мыслями о серии буллитов.

«Пятёрку буллитёров я огласил заранее, ребята знали, кто после кого бьёт. Не удаются буллиты в последнее время? Сегодня поменял парней в этом компоненте, буллиты надо тренировать, это и психология, и мастерство. Есть над чем работать.



Плохое начало? Вы такие вопросы задаёте… Мы играли против команды, которая умеет здорово играть и атаковать. Раскрываться против «Авангарда» было бы чересчур рискованно, мы сыграли осторожно, но у нас были моменты для взятия ворот», — сказал Козлов на пресс-конференции.