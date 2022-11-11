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«0:5 — хороший мотиватор». Кравец — о подготовке «Авангарда» к матчу с «Салаватом»

«0:5 — хороший мотиватор». Кравец — о подготовке «Авангарда» к матчу с «Салаватом»
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Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Михаил Кравец поделился мыслями о матче с «Салаватом Юлаевым» (4:3 Б). Кроме того, специалист вспомнил поражение от уфимцев в октябрьской встрече со счётом 0:5.

«Хочу поблагодарить команду — за эту волевую победу, за характер, за мужество и реализацию игрового плана. Мне кажется, встреча получилась очень хорошей, увлекательной, соперники бились до последних секунд. Разные ситуации были, нужно было приложить и тем, и другим много усилий. Ну а буллиты — это мастерство. Вратаря и игроков. Сегодня мы его проявили и поэтому победили.

Как готовились к «Салавату»? Во-первых, 0:5 — это хороший мотиватор. Во-вторых, пытались немного иначе входить в зону сегодня, другие раскаты сделали. Принципиально готовились к сильной команде, которая умеет и атаковать, и защищаться», — сказал Кравец на пресс-конференции.

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