«0:5 — хороший мотиватор». Кравец — о подготовке «Авангарда» к матчу с «Салаватом»

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Михаил Кравец поделился мыслями о матче с «Салаватом Юлаевым» (4:3 Б). Кроме того, специалист вспомнил поражение от уфимцев в октябрьской встрече со счётом 0:5.



«Хочу поблагодарить команду — за эту волевую победу, за характер, за мужество и реализацию игрового плана. Мне кажется, встреча получилась очень хорошей, увлекательной, соперники бились до последних секунд. Разные ситуации были, нужно было приложить и тем, и другим много усилий. Ну а буллиты — это мастерство. Вратаря и игроков. Сегодня мы его проявили и поэтому победили.



Как готовились к «Салавату»? Во-первых, 0:5 — это хороший мотиватор. Во-вторых, пытались немного иначе входить в зону сегодня, другие раскаты сделали. Принципиально готовились к сильной команде, которая умеет и атаковать, и защищаться», — сказал Кравец на пресс-конференции.