«Авангард» пошутил над автоголом «Салавата», сравнив его с «Рукой бога» Марадоны

Пресс-служба «Авангарда» в официальном телеграм-канале иронично прокомментировала автогол защитника «Салавата Юлаева» Михаила Науменкова в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023. Омичи сравнили его с «Рукой бога» великого футболиста Диего Марадоны, использовав мем «жалкая пародия/неповторимый оригинал».
Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале «Авангарда». Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Отметим, что в четвертьфинале футбольного чемпионата мира 1986 года сборная Аргентины обыграла команду Англии со счётом 2:1, а Марадона открыл счёт во встрече, переиграв голкипера англичан при помощи руки. В историю спорта этот гол вошёл как «Рука бога».
Напомним, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Салават Юлаев» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась в серии буллитов победой гостей со счётом 4:3 (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 1:0).
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