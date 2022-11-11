ХК «Спартак» обыграл ЦСКА и прервал серию из шести поражений

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Спартак» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой номинальных гостей со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).

На 10-й минуте Фил Вароне забросил необычную шайбу. Судьям пришлось прибегнуть к помощи видеоповторов, чтобы засчитать гол. На 31-й минуте Павел Карнаухов, реализовав численное большинство, сравнял счёт. На 51-й минуте Матвей Заседа во второй раз поразил ворота Адама Рейдеборна. Очки за результативные передачи получили Дмитрий Вишневский и Фил Вароне.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» 14 ноября в Москве сыграет с местным «Динамо». ЦСКА 13 ноября примет минское «Динамо».

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