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ХК «Спартак» обыграл ЦСКА и прервал серию из шести поражений

ХК «Спартак» обыграл ЦСКА и прервал серию из шести поражений
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Спартак» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой номинальных гостей со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 ноября 2022, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Спартак
Москва
0:1 Вароне (Савиков, Заседа) – 09:19 (5x5)   1:1 Карнаухов (Плотников, Нестеров) – 30:44 (5x4)   1:2 Заседа (Вишневский, Вароне) – 50:18 (5x5)

На 10-й минуте Фил Вароне забросил необычную шайбу. Судьям пришлось прибегнуть к помощи видеоповторов, чтобы засчитать гол. На 31-й минуте Павел Карнаухов, реализовав численное большинство, сравнял счёт. На 51-й минуте Матвей Заседа во второй раз поразил ворота Адама Рейдеборна. Очки за результативные передачи получили Дмитрий Вишневский и Фил Вароне.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» 14 ноября в Москве сыграет с местным «Динамо». ЦСКА 13 ноября примет минское «Динамо».

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