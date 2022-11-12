Хайруллин спасал ворота телом, судья взлетал над шайбой. Фото дерби ЦСКА — «Спартак»

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором ЦСКА принимал «Спартак». Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).



Лучшие кадры с дерби ЦСКА — «Спартак» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Александра Сафонова и Дмитрия Голубовича.

На 10-й минуте нападающий «Спартака» Фил Вароне, прокатившись у лицевого борта, сделал наброс на ворота. Шведский голкипер ЦСКА Адам Рейдеборн совершил потрясающий сейв, достав шайбу ловушкой за спиной. Однако судьи отправились изучать видеоповтор. После длительного просмотра рефери подтвердили, что шайба пересекла ленточку ворот.



Департамент судейства КХЛ на официальном сайте лиги объяснил момент с засчитанным голом «Спартака» в ворота ЦСКА.



«На 10-й минуте матча между ЦСКА и «Спартаком» судья видеоповторов на арене инициировал просмотр на предмет полного пересечения шайбой линии ворот. В результате просмотра всех возможных видеоматериалов было определено — сачок ловушки, в котором находится шайба, полностью пересёк плоскость линии ворот, следовательно, и шайба полностью пересекла плоскость линии ворот, хороший гол», — говорится в сообщении.