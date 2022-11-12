Белоруссий нападающий «Вашингтона» Протас забросил 3-ю шайбу в сезоне в игре с «Тампой»

В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Тампу-Бэй Лайтнинг». Идёт второй период, хозяева ведут – 3:0.

На 15-й минуте второго периода отличиться удалось 21-летнему белорусскому нападающему «Вашингтона» Алексею Протасу, который довёл преимущество «столичных» до крупного – 3:0. Ему ассистировали защитники Ник Дженсен и Мартин Фехервари.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Для Протаса это лишь третий гол в 16-й игре в нынешнем сезоне, также на его счету одна результативная передача при коэффициенте полезности «-1». Всего в НХЛ Алексей проводит 49-й матч, в которых он набрал 13 (6+7) очков.