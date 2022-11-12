Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Куньлунь РС — Нефтехимик. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Барабанов открыл счёт голам в новом сезоне НХЛ, поразив ворота «Далласа»

Барабанов открыл счёт голам в новом сезоне НХЛ, поразив ворота «Далласа»
Комментарии

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Даллас Старз» принимает «Сан-Хосе Шаркс». Идёт первый период, счёт равный – 1:1.

На седьмой минуте встречи отличиться удалось 28-летнему российскому нападающему «Сан-Хосе» Александру Барабанову, который реализовал большинство с передач Томаша Гертла и Логана Кутюра, тем самым сравняв счёт в матче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, что для Барабанова эта шайба стала первой в 12-й игре нынешнего сезона НХЛ, также на его счету шесть результативных передач при показателе полезности «-7». Всего в НХЛ он проводит 104-й матч, а на его счету теперь 54 (14+40) очка.

Новость по теме
Главный тренер «Сан-Хосе»: Барабанов — самый командный хоккеист «акул»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022