Барабанов открыл счёт голам в новом сезоне НХЛ, поразив ворота «Далласа»

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Даллас Старз» принимает «Сан-Хосе Шаркс». Идёт первый период, счёт равный – 1:1.

На седьмой минуте встречи отличиться удалось 28-летнему российскому нападающему «Сан-Хосе» Александру Барабанову, который реализовал большинство с передач Томаша Гертла и Логана Кутюра, тем самым сравняв счёт в матче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.



Отметим, что для Барабанова эта шайба стала первой в 12-й игре нынешнего сезона НХЛ, также на его счету шесть результативных передач при показателе полезности «-7». Всего в НХЛ он проводит 104-й матч, а на его счету теперь 54 (14+40) очка.