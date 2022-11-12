Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» на выезде обыграть «Торонто»
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В Торонто (Канада) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отличились Брок Макгинн, Джейсон Цукер, Джейк Гюнцель (пустые ворота), а также российский нападающий Евгений Малкин, который вдобавок к голу отметился результативной передачей.
У «Тампы» забивали Зак Астон-Риз и Вильям Нюландер.
Напомним, «Торонто» потерпел второе поражение кряду. Предыдущая встреча с «Вегасом» была также проиграна. «Питтсбург», в свою очередь, добился второй кряду победы. В прошлом матче НХЛ они уверенно обыграли «Вашингтон» со счётом 4:1.
НХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2022, суббота. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Астон-Риз (Мальгин, Кемпф) – 13:49 (5x5) 1:1 Малкин (Руведел) – 19:24 (5x5) 1:2 Цукер (Малкин, Петтерссон) – 21:08 (5x5) 2:2 Нюландер (Райлли, Марнер) – 37:17 (5x4) 2:3 Макгинн (Хайнен) – 41:54 (5x5) 2:4 Гюнцель – 59:47 (en)
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