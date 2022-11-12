Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» на выезде обыграть «Торонто»

В Торонто (Канада) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отличились Брок Макгинн, Джейсон Цукер, Джейк Гюнцель (пустые ворота), а также российский нападающий Евгений Малкин, который вдобавок к голу отметился результативной передачей.

У «Тампы» забивали Зак Астон-Риз и Вильям Нюландер.

Напомним, «Торонто» потерпел второе поражение кряду. Предыдущая встреча с «Вегасом» была также проиграна. «Питтсбург», в свою очередь, добился второй кряду победы. В прошлом матче НХЛ они уверенно обыграли «Вашингтон» со счётом 4:1.