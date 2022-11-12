Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Куньлунь РС — Нефтехимик. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Михаил Сергачёв принял на себя мощный бросок Александра Овечкина

Михаил Сергачёв принял на себя мощный бросок Александра Овечкина
Комментарии

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:1. По ходу встречи российский защитник гостей Михаил Сергачёв принял на себя мощный бросок соотечественника, Александра Овечкина.

За четыре с небольшим минуты до окончания матча Овечкин с передачи партнёра совершил мощный бросок по воротам соперника, однако на пути шайбы встал Михаил Сергачёв, принявший на себя этот удар. Шайба угодила в руку хоккеиста. После удара Сергачёв на несколько секунд упал от боли на лёд, после чего отправился к скамейке запасных за медицинской помощью.

ВИДЕО

Напомним, по ходу игры Михаил Сергачёв результативными действиями отметиться не сумел, а Александр Овечкин записал на свой счёт ассист.

«Я даже не люблю драться». Печальная история тафгая, по которому скучает Овечкин «Я даже не люблю драться». Печальная история тафгая, по которому скучает Овечкин
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022