Михаил Сергачёв принял на себя мощный бросок Александра Овечкина

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:1. По ходу встречи российский защитник гостей Михаил Сергачёв принял на себя мощный бросок соотечественника, Александра Овечкина.

За четыре с небольшим минуты до окончания матча Овечкин с передачи партнёра совершил мощный бросок по воротам соперника, однако на пути шайбы встал Михаил Сергачёв, принявший на себя этот удар. Шайба угодила в руку хоккеиста. После удара Сергачёв на несколько секунд упал от боли на лёд, после чего отправился к скамейке запасных за медицинской помощью.

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Напомним, по ходу игры Михаил Сергачёв результативными действиями отметиться не сумел, а Александр Овечкин записал на свой счёт ассист.