Кузнецов вышел на девятое место в истории «Вашингтона» по результативным передачам

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:1.

В составе победителей результативной передачей отметился российский нападающий Евгений Кузнецов. 30-летний форвард достиг отметки в 353 голевые передачи за карьеру в НХЛ и клубе, что является девятым результатом в истории столичной команды. Сегодня Кузнецов повторил результат словацкого форварда Петера Бондры. Теперь ближайшей целью для россиянина является показатель шведа Бенгта-Оке Густафссона (359).

Клубный рекорд принадлежит шведскому нападающему Никласу Бекстрёму (747), следом располагается капитан команды Александр Овечкин (636), топ-3 замыкает американский защитник Джон Карлсон (466).