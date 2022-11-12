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Кузнецов вышел на девятое место в истории «Вашингтона» по результативным передачам

Кузнецов вышел на девятое место в истории «Вашингтона» по результативным передачам
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:1.

В составе победителей результативной передачей отметился российский нападающий Евгений Кузнецов. 30-летний форвард достиг отметки в 353 голевые передачи за карьеру в НХЛ и клубе, что является девятым результатом в истории столичной команды. Сегодня Кузнецов повторил результат словацкого форварда Петера Бондры. Теперь ближайшей целью для россиянина является показатель шведа Бенгта-Оке Густафссона (359).

Клубный рекорд принадлежит шведскому нападающему Никласу Бекстрёму (747), следом располагается капитан команды Александр Овечкин (636), топ-3 замыкает американский защитник Джон Карлсон (466).

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