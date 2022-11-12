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Челльгрен стал 132-м вратарём НХЛ, которому забил Малкин

Челльгрен стал 132-м вратарём НХЛ, которому забил Малкин
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В Торонто (Канада) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся очередной поединок регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Матч закончился победой гостей со счётом 4:2.

В составе «Пингвинз» отличился российский нападающий Евгений Малкин. Таким образом, Малкин забил шестой гол в нынешнем сезоне НХЛ.

Российский форвард поразил ворота, которые защищал шведский голкипер Эрик Челльгрен. Голкипер «Торонто» стал 132-м голкипером НХЛ, которому забил Малкин. Об этом сообщает NHL Stats в своём «твиттере».

36-летний россиянин располагается на 6-й строчке по этому показателю среди действующих хоккеистов в лиге. Первое место занимает Александр Овечкин, который забросил в ворота 163 вратарей в своей профессиональной карьере. Далее в этом списке идут Джефф Картер (137), Патрис Бержерон (135), Джо Павелски (134) и Сидни Кросби (133).

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