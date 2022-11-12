Малкин вышел на 2-е место в истории НХЛ по среднему количеству очков в матчах с «Торонто»

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поразил ворота «Торонто Мэйпл Лифс» во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Кроме того, 36-летний нападающий отдал результативную передачу.
Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», Малкин довёл свой результативный счёт в матчах с «кленовыми листьями» до 67 (24+43) очков. Всего он провёл 41 встречу с «Торонто». Таким образом, россиянин вышел на второе место в истории НХЛ по среднему количеству очков, набранных во встречах с «Мэйпл Лифс», — 1,63. Он уступает лишь Уэйну Гретцки, на счету которого результат 2,63 очка за матч: 150 очков в 63 встречах.
Напомним, в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2.
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