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Андрей Василевский в шестом матче подряд пропустил не менее трёх голов

Андрей Василевский в шестом матче подряд пропустил не менее трёх голов
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Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 19 из 24 бросков по воротам в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз».

Таким образом, 28-летний вратарь пропускает уже в шестой встрече подряд не менее трёх шайб. В нынешнем регулярном чемпионате Василевский, проведя 10 матчей, ни разу не пропускал меньше двух голов. Всего на счету российского стража ворот четыре победы при 90,1% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3,11.

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:1.

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