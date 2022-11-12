Флёри побил рекорд НХЛ по количеству клубов, в матчах с которыми сделал хотя бы 1 шат-аут

Голкипер «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри оформил шат-аут в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сиэтл Кракен». Канадский страж ворот отразил все 28 бросков.

Как отмечает пресс-служба НХЛ, Флёри установил рекорд лиги по количеству клубов, в матчах с которыми он хотя бы один раз играл на «ноль». Теперь на его счету 28 разных команд. 37-летний канадский голкипер превзошёл достижения Эда Бельфура, Доминика Гашека, Мартина Бродо и Томаша Вокоуна.

Напомним, в Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча закончилась победой гостей со счётом 1:0.