Вратарь «Миннесоты» Флёри вышел на второе место в истории НХЛ по числу гостевых побед

Голкипер «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри сыграл на «ноль» в гостевой встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сиэтл Кракен», сумев помочь своей команде одержать победу. Канадец совершил 28 сейвов.
Как отмечает пресс-служба НХЛ, Флёри вышел на второе место в истории лиги по числу гостевых побед в регулярных чемпионатах и плей-офф. Он сравнялся с легендарным голкипером Патриком Руа — на счету обоих теперь по 266 успешных матчей на выезде. Лидирует по этому показателю Мартин Бродо, выигравший 360 гостевых встреч.
Напомним, в Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча закончилась победой гостей со счётом 1:0.
- 12 ноября 2022
-
11:53
-
11:36
-
11:16
-
10:54
-
10:31
-
10:14
-
09:57
-
09:33
-
09:14
-
09:00
-
08:53
-
08:32
-
08:18
-
07:58
-
07:56
-
07:19
-
06:32
-
06:30
-
06:25
-
06:12
-
06:08
-
05:59
-
05:49
-
05:39
-
04:57
-
04:49
-
04:36
-
04:27
-
04:12
-
03:39
-
03:12
-
01:12
-
00:35
- 11 ноября 2022
-
23:57
-
23:24