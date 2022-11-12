Вратарь «Миннесоты» Флёри вышел на второе место в истории НХЛ по числу гостевых побед

Голкипер «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри сыграл на «ноль» в гостевой встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сиэтл Кракен», сумев помочь своей команде одержать победу. Канадец совершил 28 сейвов.



Как отмечает пресс-служба НХЛ, Флёри вышел на второе место в истории лиги по числу гостевых побед в регулярных чемпионатах и плей-офф. Он сравнялся с легендарным голкипером Патриком Руа — на счету обоих теперь по 266 успешных матчей на выезде. Лидирует по этому показателю Мартин Бродо, выигравший 360 гостевых встреч.



Напомним, в Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча закончилась победой гостей со счётом 1:0.

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