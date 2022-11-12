В «Тампе» высказались о состоянии Сергачёва и Чернака, принявших на себя броски Овечкина

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер ответил на вопрос о состоянии защитников Эрика Чернака и Михаила Сергачёва, каждый из которых принял на себя броски капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в третьем периоде матча.

«Я надеюсь, что они будут в порядке.

Шесть малых удалений? Ты обязательно должен «сожрать» каждый из них. Это было небольшой проблемой — то, что все эти удаления, которые мы получили, были бессмысленными. А затем на сцену вышли парни, которые должны были выйти на лёд и «сожрать» эти броски», — приводит слова Купера журналист Том Гулитти на своей странице в «Твиттере».



Кроме того, обозреватель отметил, что Чернак ходил хромая после матча, но выглядел нормально. Сергачёва Гулитти не видел.

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