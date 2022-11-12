Малкин: если русские играют в НХЛ, почему мы не можем играть на Кубке мира? Это ведь спорт

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал перенос Кубка мира по хоккею с 2024 года предположительно на 2025-й. Кроме того, форвард высказался о возможном неучастии сборной России на турнире.

«Слишком долго… Конечно, я имею в виду, я не знаю, почему окончательное решение таково, но мы должны играть. Это спорт, понимаете? Мы можем сделать всё что угодно со спортом.



Если вам нужны лучшие игроки — Россия — одна из лучших команд. У нас отличные игроки. Если мы играем здесь в НХЛ, почему мы не можем играть на Кубке мира? Мы играем с одними и теми же парнями. Здесь шведы, финны, канадцы, американцы — но мы не можем играть друг против друга?



Я удивлён, что мы не играем. Я расстроен», — приводит слова Малкина The Athletic.

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