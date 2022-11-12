Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Куньлунь РС — Нефтехимик. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Малкин: если русские играют в НХЛ, почему мы не можем играть на Кубке мира? Это ведь спорт

Малкин: если русские играют в НХЛ, почему мы не можем играть на Кубке мира? Это ведь спорт
Комментарии

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал перенос Кубка мира по хоккею с 2024 года предположительно на 2025-й. Кроме того, форвард высказался о возможном неучастии сборной России на турнире.

«Слишком долго… Конечно, я имею в виду, я не знаю, почему окончательное решение таково, но мы должны играть. Это спорт, понимаете? Мы можем сделать всё что угодно со спортом.

Если вам нужны лучшие игроки — Россия — одна из лучших команд. У нас отличные игроки. Если мы играем здесь в НХЛ, почему мы не можем играть на Кубке мира? Мы играем с одними и теми же парнями. Здесь шведы, финны, канадцы, американцы — но мы не можем играть друг против друга?

Я удивлён, что мы не играем. Я расстроен», — приводит слова Малкина The Athletic.

Новость по теме
Малкин вышел на третье место в истории НХЛ по голам среди европейских центрфорвардов
Новость по теме
Кубок мира по хоккею перенесён с февраля 2024 года на 2025-й
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022