Главный тренер сборной России по хоккею высказался о переносе Кубка мира 2024 года

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов поделился мыслями о переносе Кубка мира с февраля 2024 года предположительно на 2025-й. В НХЛ посчитали невозможным решить все вопросы, связанные с организацией турнира, до первоначальной даты.
«В этой ситуации решение о переносе, принятое НХЛ и профсоюзом, логично. Кубок мира по хоккею без сборной России – это не тот турнир, который все хотят видеть. Всё-таки его история идёт ещё с Кубка Канады, в котором наша сборная всегда принимала участие. НХЛ нужно, чтобы турнир был самодостаточен, чтобы на нём можно было заработать, привлечь зрителя. В лиге много звёздных российских игроков, находящихся на первых ролях в своих клубах. Без них в Кубке мира нет смысла», — сказал Жамнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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