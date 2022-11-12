Малкин — лучший в истории НХЛ по среднему числу очков на арене «Торонто». Овечкин — третий

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин набрал два очка в гостевой встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс». 36-летний нападающий забил гол и отдал результативный пас.



Как отмечает Sportsnet Stats в «Твиттере», Малкин вышел на первое место по средней результативности в истории НХЛ в гостевых матчах с «Торонто» для хоккеистов, сыгравших не менее 20 встреч на «Скотиабанк-Арене» — домашней площадке «кленовых листьев». Результат россиянина составляет 1,43 очка за матч. Второе место занимает Дэни Хитли (1,33), на третьем — капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (1,3). На четвёртой позиции расположился нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос (1,22).

Напомним, в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2.

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