Малкин — лучший в истории НХЛ по среднему числу очков на арене «Торонто». Овечкин — третий

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин набрал два очка в гостевой встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс». 36-летний нападающий забил гол и отдал результативный пас.
Как отмечает Sportsnet Stats в «Твиттере», Малкин вышел на первое место по средней результативности в истории НХЛ в гостевых матчах с «Торонто» для хоккеистов, сыгравших не менее 20 встреч на «Скотиабанк-Арене» — домашней площадке «кленовых листьев». Результат россиянина составляет 1,43 очка за матч. Второе место занимает Дэни Хитли (1,33), на третьем — капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (1,3). На четвёртой позиции расположился нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос (1,22).
Напомним, в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2.
- 12 ноября 2022
-
15:34
-
15:26
-
15:20
-
15:19
-
15:02
-
15:01
-
14:52
-
14:35
-
14:15
-
13:55
-
13:35
-
13:30
-
13:15
-
12:55
-
12:35
-
12:16
-
11:53
-
11:36
-
11:16
-
10:54
-
10:31
-
10:14
-
09:57
-
09:33
-
09:14
-
09:00
-
08:53
-
08:32
-
08:18
-
07:58
-
07:56
-
07:19
-
06:32
-
06:30
-
06:25