Максим Сушинский: в НХЛ поняли, что без России Кубок мира проводить бесполезно

Бывший президент «Авангарда», легендарный бывший нападающий омского клуба и чемпион мира — 2008 в составе сборной России Максим Сушинский прокомментировал перенос Кубка мира по хоккею с 2024 года предположительно на 2025-й.

«НХЛ — это бизнес. Они не хотят терять деньги. Если не будет сборной России, то никакого интереса к турниру, конечно же, не будет. Они перенесли турнир не из-за того, что они нас любят, ценят и уважают — сто процентов сыграла материальная составляющая. Какой смысл проводить турнир, который не принесёт прибыль? Без нашей сборной никто не будет смотреть этот турнир. В НХЛ поняли, что в 2024 году без нас турнир проводить просто бесполезно. А в 2025-м нас уже могут допустить. Надеюсь, что это и произойдёт», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.