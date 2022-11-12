Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Куньлунь РС — Нефтехимик. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Максим Сушинский: в НХЛ поняли, что без России Кубок мира проводить бесполезно

Максим Сушинский: в НХЛ поняли, что без России Кубок мира проводить бесполезно
Комментарии

Бывший президент «Авангарда», легендарный бывший нападающий омского клуба и чемпион мира — 2008 в составе сборной России Максим Сушинский прокомментировал перенос Кубка мира по хоккею с 2024 года предположительно на 2025-й.

«НХЛ — это бизнес. Они не хотят терять деньги. Если не будет сборной России, то никакого интереса к турниру, конечно же, не будет. Они перенесли турнир не из-за того, что они нас любят, ценят и уважают — сто процентов сыграла материальная составляющая. Какой смысл проводить турнир, который не принесёт прибыль? Без нашей сборной никто не будет смотреть этот турнир. В НХЛ поняли, что в 2024 году без нас турнир проводить просто бесполезно. А в 2025-м нас уже могут допустить. Надеюсь, что это и произойдёт», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Новость по теме
Малкин: если русские играют в НХЛ, почему мы не можем играть на Кубке мира? Это ведь спорт
Новость по теме
Кубок мира по хоккею перенесён с февраля 2024 года на 2025-й
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022