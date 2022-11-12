Вячеслав Быков отреагировал на решение НХЛ перенести Кубок мира по хоккею

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал решение Национальной хоккейной лиги перенести Кубок мира по хоккею с 2024 года предположительно на 2025-й.
«Можно только предполагать, что решение о переносе турнира было обусловлено непростой политической ситуацией в мире. И так как российская хоккейная команда является одним из лидеров мирового хоккея, то её участие имеет важное значение как в спортивном, так и в экономическом плане. Видимо, было принято решение о переносе, чтобы дождаться лучших времён», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Напомним, Кубок мира по хоккею с шайбой был основан в 1996 году. Наряду с Олимпиадой и чемпионатом мира он является одним из самых престижных соревнований по хоккею. Всего Кубок разыгрывался трижды. Действующим чемпионом является сборная Канады, которая в 2016 году обыграла в финале сборную Европы со счётом 3:1.
- 12 ноября 2022
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