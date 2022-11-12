«Автомобилист» одержал третью победу подряд, обыграв «Витязь» благодаря дублю Мэйсека

В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Витязь» принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).
На 12-й минуте Брукс Мэйсек, реализовав численное большинство, вывел екатеринбургскую команду вперёд. На 32-й минуте Данил Романцев удвоил преимущество гостей. Через три минуты Виталий Попов с передачи Степана Старкова отыграл один гол. На 52-й минуте Брукс Мэйсек оформил дубль. Очки за результативные передачи получили Владимир Кузнецов и Ник Эберт. Точку во встрече поставил Олег Ли.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» 14 ноября в Балашихе сыграет с «Нефтехимиком». «Автомобилист» 15 ноября примет «Барыс».
- 12 ноября 2022
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