«Сибирь» совершила 33 блок-шота в матче со СКА, из которых 21 — в третьем периоде

«Сибирь» в матче с санкт-петербургским СКА совершила сразу 33 блок-шота, из которых 21 пришлись на третий период матча. Напомним, по итогам третьей двадцатиминутки команды не отметились заброшенными шайбами.



Рекордсменом по количеству заблокированных бросков в составе «Сибири» стал нападающий Вячеслав Литовченко — на его счету пять блок-шотов в этом матче.



СКА по итогам матча совершил 10 блок-шотов.



Встреча завершилась победой «Сибири» со счётом 3:2 (1:0, 2:2, 0:0).



Таким образом, СКА потерпел третье поражение подряд. Ранее подопечные Романа Ротенберга уступили «Адмиралу» (1:3) и «Амуру» (1:2 ОТ).



В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» в Магнитогорске сыграет с «Металлургом». СКА примет минское «Динамо». Оба матча состоятся 15 ноября.

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