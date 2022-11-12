«Сибирь» совершила 33 блок-шота в матче со СКА, из которых 21 — в третьем периоде

«Сибирь» в матче с санкт-петербургским СКА совершила сразу 33 блок-шота, из которых 21 пришлись на третий период матча. Напомним, по итогам третьей двадцатиминутки команды не отметились заброшенными шайбами.
Рекордсменом по количеству заблокированных бросков в составе «Сибири» стал нападающий Вячеслав Литовченко — на его счету пять блок-шотов в этом матче.
СКА по итогам матча совершил 10 блок-шотов.
Встреча завершилась победой «Сибири» со счётом 3:2 (1:0, 2:2, 0:0).
Таким образом, СКА потерпел третье поражение подряд. Ранее подопечные Романа Ротенберга уступили «Адмиралу» (1:3) и «Амуру» (1:2 ОТ).
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» в Магнитогорске сыграет с «Металлургом». СКА примет минское «Динамо». Оба матча состоятся 15 ноября.
- 12 ноября 2022
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