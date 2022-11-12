В «Авангарде» показали, как команда настраивалась на матч с «Салаватом» в раздевалке

Пресс-служба омского «Авангарда» опубликовала видео, на котором показала, как команда настраивалась в раздевалке на матч с уфимским «Салаватом Юлаевым».
Напомним, встреча состоялась в Уфе 11 ноября и завершилась в серии буллитов победой гостей со счётом 4:3 (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 1:0).
На 22-й минуте защитник «Салавата» Михаил Науменков рукой отправил шайбу в сетку собственных ворот — гол записали на Владимира Брюквина. На 27-й минуте Сергей Шмелёв сравнял счёт. На 39-й минуте Зият Пайгин во второй раз вывел омичей вперёд. На 54-й минуте Александр Кадейкин восстановил равенство в счёте — 2:2. Через 32 секунды Павел Коледов впервые в матче вывел уфимцев вперёд. На 59-й минуте Корбан Найт сравнял счёт. Победу своему клубу в серии буллитов принёс Рид Буше.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» в Казани сыграет с «Ак Барсом». «Салават» примет «Барыс». Оба матча состоятся 13 ноября.
- 12 ноября 2022
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