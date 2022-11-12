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Роман Ротенберг прокомментировал третье поражение СКА подряд

Роман Ротенберг прокомментировал третье поражение СКА подряд
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Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг подвёл итоги встречи с «Сибирью» (2:3).

«Отличная боевая игра. Сильный соперник. Хорошо подготовились к игре. Для нас это была лучшая игра во время нашего турне по Дальнему Востоку с точки зрения содержания, самоотдачи, характера. Реализация голевых моментов: не хватило свежести, чтобы забить эти голы. Соперник здорово играл в обороне. Очень самоотверженно, блокировали все наши броски. Хорошие шансы были на победу сегодня. Наш сбор на Дальнем Востоке завершается. У нас есть резервы. Есть ребята, которые возвращаются в состав после этой игры. Мы отработали многие детали на фоне усталости. Это как игры плей-офф, когда не самые свежие по определённым причинам. Это первый сезон, когда мы играем через день, как и все команды.

Когда играли меньше времени, понятно, что было больше времени на восстановление, и эти поездки складывались по-другому. Поэтому нельзя сравнивать прошлый год — это совершенно разные графики. Много полезного можем извлечь, это серьёзный для нас урок. Возьмём всё лучшее с этой поездки, будем сильнее в следующих играх. С точки зрения содержания игры, характера, тактики, выполнения игрового задания сегодня была лучшая игра у нас», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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