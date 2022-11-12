Р. Ротенберг: СКА должен уметь играть на фоне усталости. Возвращаемся в предсезонку

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг высказался о неудачной выездной серии своих подопечных, потерпевших три поражения подряд.



«Какие проблемы показала выездная серия? Здесь с точки зрения того, что мы должны уметь играть на форме усталости. Особенно в плей-офф, когда идёт шестая, седьмая игра, здесь нужно играть чётко по заданию. И проще выполнять игровое задание. Это урок для всех, мы вместе это пройдём. У нас были хорошие уроки теории, была и практика, и теория в этой поездке. Мы всё улучшим. Возвращаемся в предсезонку, скажем так. Эти сборы с официальными играми дадут возможность улучшить многие детали. А деталей много, и их нужно постоянно улучшать. Мы всё понимаем сейчас, в каком направлении нужно идти – это серьёзный шаг вперёд. Здесь не было уязвимых мест. Здесь чёткость, управляемость и выполнение игрового задания. Даже после таких перелётов нужно выигрывать. Мы весь третий период играли в зоне «Сибири». Мы можем добавить в реализации моментов, и тактически мы ещё лучше понимаем, как двигаться вперёд.



Влияет ли отсутствие паузы на Евротур? Мы не можем возвращаться в прошлый сезон. В первый раз такой сезон, когда игры идут через день. Это плюс – тем больше игр, тем лучше для всех. Но здесь вопросы восстановления и травм. У каждой команды разные ситуации. Из «Невы» многие ребята приехали, здорово сыграли. Мы ждём наши ребят, которые на травме. Там и вратари у нас, и полевые. Сегодня игроки получили травму, в прошлой игре игрок получил травму. Мы не будем сетовать на околохоккейные вещи, нужно быть сильнее любым составом. Вопрос к ребятам в том смысле, что нужно уметь забивать голы, но это мы должны отработать и найти правильные схемы, когда мы можем забить. И где-то больше работать ногами, чтобы было больше удалений», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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