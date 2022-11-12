«Всё-таки 33 блокированных броска». Главный тренер «Сибири» — о победе над СКА

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвёл итоги встречи со СКА (3:2).
«Тяжёлые и важные два очка. Играли с лидером нашего чемпионата, командой, которая на ходу. Хочу поблагодарить команду за самоотверженность: всё-таки 33 блокированных броска, 20 только в третьем периоде. В первом периоде попытались забить, но вратарь соперника неплохо играл. В третьем периоде задания в откат играть не было. Но соперник даже не давал в средней зоне потрогать шайбу. Быстро подбирали и начинали атаку, делали наложение.
«Сибирь» сделала 3:2 за счёт средней зоны? Мы в принципе хорошо играли. Если соперник чётко разворачивается с шайбой лицом в поле – смысл бежать? Они быстро отрежут передачей, эти люди умеют отрезать. Лишним наш игрок в обороне не будет. Строили правильно оборону, в средней зоне очень плотно сыграли, где-то центр закрыли. На вбросах неплохо работали защитники, нападающие спускались. Нормально играли.
Безголевая серия Пьянова? Валентин — взрослый опытный игрок, что с ним разговаривать. Сказали, что прорвёт — прорвало. Если ребята не могут забить, они в обороне отрабатывают. Никакого давления не оказывалось, просто поддерживали всей командой.
Повреждение Короткова? Серьёзного ничего нет, но повреждение есть. Сегодня на лёд не выходил. В поездку, скорее всего, поедет. Посмотрим, как дальше будет идти восстановление.
Начало второго периода? Это наши ошибки на смене, невыполнение игрового задания. Одумались немножко и стали правильнее играть.
Вызовем ли Чмыхова? Посмотрим, ничего обещать не буду. У нас защитников предостаточно. Перебор защитников – это не всегда хорошо. Нужен будет – вызовем.
Слежу ли за Дубакиным? Получаем ещё больше информации, я статистику смотрю. Получает игровое время приличное. Думаю, что правильный шаг клуба. У нас, к сожалению, 19 полевых игроков выходит, мы 40 не можем выпустить. Это не колода карт, тасовать постоянно. Сыграли хорошо – ребята будут в составе. Искусственную ротацию пока не будем делать», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
- 12 ноября 2022
-
17:47
-
17:31
-
17:29
-
17:25
-
17:21
-
16:48
-
16:20
-
16:16
-
15:59
-
15:53
-
15:34
-
15:26
-
15:20
-
15:19
-
15:02
-
15:01
-
14:52
-
14:35
-
14:15
-
13:55
-
13:35
-
13:30
-
13:15
-
12:55
-
12:35
-
12:16
-
11:53
-
11:36
-
11:16
-
10:54
-
10:31
-
10:14
-
09:57
-
09:33
-
09:14