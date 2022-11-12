«Всё-таки 33 блокированных броска». Главный тренер «Сибири» — о победе над СКА

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвёл итоги встречи со СКА (3:2).



«Тяжёлые и важные два очка. Играли с лидером нашего чемпионата, командой, которая на ходу. Хочу поблагодарить команду за самоотверженность: всё-таки 33 блокированных броска, 20 только в третьем периоде. В первом периоде попытались забить, но вратарь соперника неплохо играл. В третьем периоде задания в откат играть не было. Но соперник даже не давал в средней зоне потрогать шайбу. Быстро подбирали и начинали атаку, делали наложение.



«Сибирь» сделала 3:2 за счёт средней зоны? Мы в принципе хорошо играли. Если соперник чётко разворачивается с шайбой лицом в поле – смысл бежать? Они быстро отрежут передачей, эти люди умеют отрезать. Лишним наш игрок в обороне не будет. Строили правильно оборону, в средней зоне очень плотно сыграли, где-то центр закрыли. На вбросах неплохо работали защитники, нападающие спускались. Нормально играли.



Безголевая серия Пьянова? Валентин — взрослый опытный игрок, что с ним разговаривать. Сказали, что прорвёт — прорвало. Если ребята не могут забить, они в обороне отрабатывают. Никакого давления не оказывалось, просто поддерживали всей командой.



Повреждение Короткова? Серьёзного ничего нет, но повреждение есть. Сегодня на лёд не выходил. В поездку, скорее всего, поедет. Посмотрим, как дальше будет идти восстановление.



Начало второго периода? Это наши ошибки на смене, невыполнение игрового задания. Одумались немножко и стали правильнее играть.



Вызовем ли Чмыхова? Посмотрим, ничего обещать не буду. У нас защитников предостаточно. Перебор защитников – это не всегда хорошо. Нужен будет – вызовем.



Слежу ли за Дубакиным? Получаем ещё больше информации, я статистику смотрю. Получает игровое время приличное. Думаю, что правильный шаг клуба. У нас, к сожалению, 19 полевых игроков выходит, мы 40 не можем выпустить. Это не колода карт, тасовать постоянно. Сыграли хорошо – ребята будут в составе. Искусственную ротацию пока не будем делать», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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